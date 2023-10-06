Okul bahçesine giren ayı kameralara yakalandı

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde bir okulun bahçesine kadar inen ayı, okulun güvenlik kameralarına yakalandı.

KAYNAK: İHA
Okul bahçesine giren ayı kameralara yakalandı

Gümüşhane ve ilçelerinde son günlerde yerleşim merkezlerine yakın bölgelerde ve otoyollarda görülen ayılar bu kez Köse ilçesinde ortaya çıktı.

Yolunu kaybeden bir ayı bu kez ilçenin Fatih Mahallesi’nde bulunan Köse 60. Yıl Ortaokulu’nun bahçesinde görüldü.

Gece saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen ve okulun bahçesindeyken güvenlik kameralarına yakalandı.

Okulun bahçesinden yürüyerek geçen ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan geçen günlerde yine Gümüşhane’de otoyolda bir arabadan kaçan ayı da vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların ayıya bağırışları renkli görüntüler oluşturdu.

aw046840-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma Yaşam
Eşini 14 yerinden bıçaklayarak öldüren sanıktan pişkin savunma
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti Dünya
Fransa'da bu sefer de otobüs şoförleri greve gitti
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı Siyaset
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı toplantıya sadece 7 kişi katıldı
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kastamonu’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir? Gündem
Filtre kahve nasıl yapılır? French press ile filtre kahve nasıl demlenir?
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama Spor
Ahmet Nur Çebi'nin planı belli oldu. Kongre kararı aldı ama
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi Magazin
Hülya Avşar siyah bikinisiyle dans ederek yaza veda etti. Tuğba Ekinci’den yorum gecikmedi