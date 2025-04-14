Okul kantininde hijyen skandalı! Savunması pes dedirtti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nun kantininde çekildiği öne sürülen görüntüler, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, kantin çalışanı hijyen kurallarını hiçe sayarak mayonez doldururken, kendisini kayda alan bir kişiye müstehcen el hareketi yaptı.

Görüntülerde kantin çalışanının eldiven kullanmadan ve hijyen kurallarına uymadan mayonez doldurduğu görülüyor. Görüntüleri çeken kişiye dönerek uygunsuz bir el hareketi yapan çalışanın davranışı, özellikle bir eğitim kurumunda yaşanması nedeniyle büyük tepki topladı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Hijyen ve sağlık kurallarının alt üst edildiği görüntülerdeki şahıstan geldiği iddia edilen mesajda ise kişinin yaptığı “savunma” pes dedirtti. Ödemiş’te aktif olan bir sosyal medya hesabında, görüntülerdeki kişiden geldiği iddia edilen bir mesaj paylaşıldı. Şahıs, hijyen kurallarını alt üst ettiği görüntüleri “Öncelikle herkese hayırlı akşamlar, şimdi gördüm, bunu çeken arkadaşa teşekkür ediyorum, yaptığım hatayı fark ettim. O an parmağımla temizlemek aklıma geldi. Tüm Ödemiş halkından özür diliyorum. Saygılarımla.” sözleriyle savundu.