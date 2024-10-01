Okul kantinlerine sıkı denetim

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerini sıklaştırdı. Bu denetimlerin amacı, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik gıda ürünleriyle buluşmasını sağlamak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile birlikte, Zabıta ekipleri, kent merkezindeki okullardaki kantinlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, gıda maddelerinin sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ayrıca, kantinlerin açılış ruhsatları, gıda satış sertifikaları ve çalışanların sağlık belgeleri de incelendi. Ekipler, eksiklik tespit ettikleri kantin yöneticilerini uyararak, bu eksiklerin hızlı bir şekilde giderilmesini istedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan denetimlerin öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla devam edeceğini vurguladı. Başkan Özdemir, "Denetimlerde hijyen şartları ve yasaklı ürünlerin satışına yönelik kontroller de yapılıyor. Eksik evrakı bulunan kantin işletmelerine resmi tebligat yapılarak, gerekli düzeltmeler için süre tanınıyor" dedi.

Başkan, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı eğitim koşullarında büyümeleri için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.