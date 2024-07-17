Okul kitaplarına yüzde 400 zam yolda. Anne babalara bir darbe daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okul kitaplarına yüzde 400 zam yolda. Anne babalara bir darbe daha

Özel okul zammı, servis ve yemek ücretlerine zam derken velilere bir kara haber daha geldi.

Velilerin karşılaştığı 'özel okul zammı' kabusu, servis ve yemek ücretlerinin ardından şimdi de ders kitabı masraflarıyla devam ediyor. Geçen yıl 6 ila 10 bin lira arasında değişen kitap ücretlerinin bu yıl 5 katına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Birçok özel okulun şimdiden 40 bin TL'lik kırtasiye faturası hazırlığında olduğu belirtilirken, veliler de mali yüklerin artışıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Özel okullardaki masraflar her geçen yıl daha da artıyor. Yıllık eğitim ücretlerinin yanı sıra öğrencilerin ulaşım, beslenme ve kırtasiye ihtiyaçları sürekli olarak yüksek seviyelerde seyrediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılına girilirken uzmanların yapmış olduğu tahminler, veliler arasında önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

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VELİLERE 40 BİN LİRA EK FATURA DAHA

Özel okullar, sadece eğitim ücretlerine zam yapmakla kalmıyor. Yemek ve servis ücretlerinin ardından şimdi de ders kitaplarında büyük artışlar bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen ders kitabı maliyetlerinin, bu yıl 35-40 bin TL aralığında olabileceği tahmin ediliyor.

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VELİLER FAHİŞ FİYAT TARİFESİ

Uzmanlar, özel okulların tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksi ortalamasının 5 puan üzerinde bir artış yapabileceğini belirtiyor. Ancak birçok özel okulun, yemek, kitap, servis, etüt gibi ek ücretleri yüksek bedellerle ve fahiş artışlarla velilere dayattığını ifade ediyorlar.

'BEDAVA OLMASINA RAĞMEN BASKIYLA SATIYORLAR'

Uzmanlar Özel eğitim kurumlarının, ilköğretim sisteminde bedava olmasına rağmen adeta baskıyla tüm öğrenci velilerine kendi bastırdıkları özel kitapları sattıklarını belirtiyor.

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VELİLER NE YAPACAK?

Peki, sadece Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitapları kullanmak isteyen veliler ne yapmalı?

Uzmanlar, bu durumdan şikayetçi olan velilere öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilçe veya il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetlerini iletmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da başvurabileceklerini belirtiyorlar.

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