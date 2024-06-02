Okul müdürü kimliğini unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Okul müdürü kimliğini unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sınava girecek olan bir öğrenci kimliğini unuttu. Kimliğini yanına getirmeyi unutan okul müdürü yardım etti.

LGS sınavına girmek için evden çıkıp Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, kimliğini yanında getirmeyi unuttuğunu fark etti.

Kimliğini unutan kız öğrencinin ailesine ulaşmayı başaran okul müdürü Ferit Güdün, ailesinden kız öğrencinin kimliğinin getirilmesini istedi.

Ailenin kimliği getirirken gecikmesi üzerine okul müdürü Ferit Güdün öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdü ve geçici kimlik belgesi çıkarılmasına yardım etti.

LGS'nin başlamasına çok az bir zaman kala okula yetişen öğrenci, büyük sevinç yaşadı.

Okul müdürü Ferit Güdün, sınava giren çocukları için okulun çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlanarak tebrik edildi.

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