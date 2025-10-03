Okul servisiyle bir midibüs çarpıştı! 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servisiyle bir midibüs çarpıştı. Korku dolu anların yaşandığı kazada 7 ilk okul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat'ta Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aydın idaresindeki 07 C 74327 plakalı okul servisiyle, Şeref Yıldırım'ın kullandığı 46 ALE 983 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan öğrencilerden H.K., İ.Ş., B.A., O.K.A., Y.M.A., R.D. ve M.S.Z. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

