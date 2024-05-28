Okula gitmek için evden çıkan liseli gençten haber alınamadı

Toska'nın ailesi, oğullarının okula gitmediğini öğrenince endişelenerek durumu hemen polise bildirdi.

Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne devam etmesi gereken Toska'nın bu sabah hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu belirten ailesi, oğullarını gören ya da yerini bilen herkesin derhal polise bildirmesi çağrısında bulundu.

Ailenin ifadesine göre, Nderim Toska, sabah evden çıkarken üzerinde okul forması ve siyah pantolon ile beyaz armalı tişört vardı.

Kıvırcık saçlı olan Toska'nın cep telefonunu yanına almadığı belirtildi.

Aile, oğullarının güvenliğinden endişe duyarken, herhangi bir ipucuna ulaşabilmek için halkın yardımını istedi.