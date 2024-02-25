Okulda öğrencilere mezar maketinin başında anneleri için ağıt yaktırdılar. ÇEDES'ten tepki çeken uygulama

Kaynak: Haber Merkezi
Okulda öğrencilere mezar maketinin başında anneleri için ağıt yaktırdılar. ÇEDES'ten tepki çeken uygulama
Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) isimli projede şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Bir okuldaki öğrencilere bir mezar maketinin başında anneleri için ağıt yakmaları istendi.

ÇEDES projesi çerçevesinde Kars'taki bir okulda öğrencilere "sabır" konusu işlenirken bir mezar maketi kurularak öğrencilerden "yaşamını yitiren anneleri için ağıt yakmaları" istendi.

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Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi, eylemleriyle yeni tartışmaları beraberinde getirmeyi sürdürüyor. Kars'ta bulunan bir okulda, projenin bir parçası olarak öğrencilere "sabır" konusunu anlatmak için mezar maketi hazırlandı. Öğrencilerden, mezar maketinin önünde vefat eden anneleri için ağıt yakmaları istendi. Bu uygulama, sosyal medyaya düşmesi sonrası kamuoyunda büyük tepki gördü.

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