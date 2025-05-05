Okulda tüp patladı, felaketin eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
Okulda tüp patladı, felaketin eşiğinden dönüldü

Ordu İkizce'de mutfak tüpünden gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada bir okulda büyük çapta hasar meydana geldi. Patlamanın hafta sonuna denk gelmesi faciayı önledi.

Olay, İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil nedeniyle okulda kimsenin olmadığı sırada yemekhane bölümünde patlama meydana geldi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane bölümünde incelemelerde bulundu. Tüp sızıntısından meydana gelen patlama sonrasında okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir bölümü zarar gördü.

TATİL OLMASI MUHTEMEL FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Yaşanan patlamada hafta sonu tatili nedeniyle okulda öğrenci olmamasının, muhtemel bir facianın önüne geçtiği belirtildi.

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