Okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan müdür hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan müdür hayatını kaybetti
İstanbul’da okuldan atılan Iraklı öğrenci tarafından vurulan özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan yaşamını yitirdi.

İstanbul Eyüpsultan’daki Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı problemlerden dolayı sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı yanında getirdiği silahla vurdu.

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Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN VİDEOSU ÇIKTI

Öte yandan, Iraklı saldırganın saldırı öncesi silahıyla okula gittiği ve döndüğü anlar kameraya yansıdı.

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