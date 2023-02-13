Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı

Türkiye’yi yasa boğan 2 büyük depremden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Adana, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep etkilendi. Şu ana kadar 30 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bin vatandaş da yaralandı.

Depremin ardından Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilirken, üniversitelerde de yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alınmıştı.

İlk günden bu yana bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencilerimizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.

Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Covid salgınında olduğu gibi ilçe ve Okul temelli kararlar alacağız.

İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk.

Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girecek.

Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.