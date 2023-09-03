Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Eylül eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde öğrenci ve veliler yaz tatilinin bitip okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrası 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi, okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Eylül eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Eylül eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Öğrenci ve veliler yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Eylül eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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