Okullarda enfeksiyon alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar sınıflara dönerken, uzmanlar enfeksiyon risklerinin artabileceği konusunda aileleri ve eğitimcileri uyardı.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında artış beklenirken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, okulların adeta bir "enfeksiyon fidesi" haline gelebileceğini gösterdi.

Çocukların sağlığını korumak için hijyen alışkanlıklarının kazandırılması ve okul ortamlarının düzenli dezenfekte edilmesi gerektiği vurgulandı.

OKULLAR ENFEKSİYON YUVASI OLABİLİR

Uzmanlar, okulların kapalı alanlarında çocukların bir arada vakit geçirmesinin enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını belirterek, “Özellikle okul ortamlarında, enfekte bir çocuğun hastalığı diğer çocuklara bulaştırması çok kolay. Okullar, bu tür enfeksiyonlar için adeta bir ‘fideliğe’ dönüşebilir. Hastalık, okuldan eve, oradan da topluma yayılabilir” dedi.

Uzmanlar, ateş, öksürük veya burun akıntısı gibi belirtileri olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda geniz eti büyümesinin solunum yolu enfeksiyonlarını, sinüziti ve uyku apnesini tetiklediğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden immünoloji uzmanı Prof. Dr. Andrew Pollard, geniz etinin bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynadığını, ancak aşırı büyümesi durumunda bir mikrop yuvasına dönüşebileceğini ifade ederek, “Kronik enfeksiyonlar veya alerjiler nedeniyle büyüyen geniz eti, kendisi bir enfeksiyon kaynağı haline gelebilir” dedi.

Araştırmalar, el yıkamanın enfeksiyon riskini %50’ye kadar azaltabileceğini gösterdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları, okullarda en sık görülen bulaşıcı hastalıkların döküntülü hastalıklar, hepatit A, menenjit, grip, bronşit ve parazit enfeksiyonları olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: ENFEKSİYONLARA KARŞI NE YAPILMALI?

Uzmanlar, enfeksiyon riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

El Hijyeni: Çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı. Sabun ve suyla yapılan yıkama, ıslak mendilden daha etkili.

Ortam Temizliği: Kapı kolları, sıralar, tuvaletler ve oyuncaklar düzenli olarak dezenfekte edilmeli. Oyuncakların sınıflar arasında paylaşımı engellenmeli.

Havalandırma: Sınıfların sık sık havalandırılması, mikropların birikimini azaltır.

Aşılar: Çocukların ve okul personelinin grip, kızamık, suçiçeği gibi hastalıklara karşı aşılanmış olması şart.

KÜRESEL PERSPEKTİF: ENFEKSİYONLAR VE EĞİTİM

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, enfeksiyon hastalıkları dünya çapında ölümlerin yaklaşık %20’sine neden oldu. Bu durum, okullarda enfeksiyon kontrolünün küresel bir öncelik olduğunu gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Sarah Thompson, “Okullar, çocukların sadece eğitim aldığı değil, aynı zamanda sağlık alışkanlıklarının şekillendiği yerlerdir. Hijyen eğitimi, uzun vadede toplum sağlığını güçlendirir” dedi.

SAĞLIKLI OKULLAR, SAĞLIKLI GELECEK

Uzmanlar, okulların enfeksiyonların yayılmasında bir merkez haline gelmemesi için aileler, öğretmenler ve okul yönetimlerinin iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Çocukların sağlığı, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Erken önlem almak ve bilimsel önerilere kulak vermek, hem çocukları hem de toplumu enfeksiyon dalgasından koruyabilir.

Ebeveynler, çocuklarında burun akıntısı, öksürük veya ateş gibi belirtiler fark ettiğinde, bir sağlık uzmanına başvurmayı ihmal etmemesi önerildi.