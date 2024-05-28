Okulların açılacağı tarih açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. MEB'den "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine yayımlandı.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

UYUM EĞİTİMLERİ EYLÜL'ÜN İLK HAFTASI

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL KASIM'DA

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacakken, yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM 3 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma bitecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

REHBER ÇALIŞMALARI DA YAPILACAK

Öte yandan, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrenciler için; okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.