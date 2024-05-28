Okulların açılacağı tarih açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. MEB'den "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine yayımlandı.
Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
UYUM EĞİTİMLERİ EYLÜL'ÜN İLK HAFTASI
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
ARA TATİL KASIM'DA
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacakken, yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM 3 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma bitecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
REHBER ÇALIŞMALARI DA YAPILACAK
Öte yandan, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrenciler için; okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.