Okullarla birlikte sağlık sorunları da başladı

Uzmanlar, hem aileleri hem de öğrencileri hijyen kurallarına uymaya ve bağışıklığı güçlendirmeye yönelik önlemler almaya çağırıyor.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, okulların açılmasıyla çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğini belirterek hijyen ve aşılamanın önemine dikkat çekti. Dr. Yılmaz, sonbahar mevsiminde soğuk havaların etkisiyle çocukların daha sık hastalandığını ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuklarda sık görülen hastalıklar arasında akut solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip, orta kulak yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu enfeksiyonu, sinüzit, farenjit, larenjit, bronşit, krup, zatürre, rotavirus ishalleri, el ayak ağız hastalığı ve idrar yolu enfeksiyonları bulunmaktadır. Okullarda ise döküntülü çocukluk çağı hastalıkları, grip ve nadiren menenjit, hepatit A (sarılık) ile paraziter enfeksiyonlar görülmektedir."

Dr. Yılmaz, okul çağındaki enfeksiyonlardan korunmak için şu önlemleri önerdi:

Tüm aşıların zamanında yapılması

El hijyenine dikkat edilmesi

Yeterli ve dengeli beslenme

Yeterli sıvı tüketimi

Düzenli uyku

Mevsime uygun kıyafetler giymek

Düzenli spor yapmak

Ayrıca, hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, döküntülü çocukluk çağı hastalıklarından olan kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve su çiçeği gibi hastalıklarda aşılamanın etkili bir koruma sağladığını belirtti. Grip aşısının 6. aydan itibaren yapılabileceğini ve hepatit A'nın dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerin ağız yoluyla alınması sonucunda bulaşabileceğini, bu yüzden aşılama ve gıdaların temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Aileler ve öğretmenlerin hijyen konusuna özel önem göstermesi gerektiğini ekledi.