Okuluna gitmek için çıktı ancak bir daha haber alınamadı

Kaynak: İHA
Okuluna gitmek için çıktı ancak bir daha haber alınamadı

Antalya, Alanya'da yaşayan Arnavut kökenli bir lise öğrencisi, okula gitmek üzere ayrıldığı evine geri dönmedi.

Hacet Mahallesi sakinlerinden Arnavut kökenli Türk yurttaşı Nderim Toska'nın bu sabah okula gitmek üzere evinden ayrıldığı ve Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne gitmediği anlaşıldı. Endişeli ailesi, gençten haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Aile bireyleri, genellikle okul ile ev arasında bir hayat süren ve yanında genellikle cep telefonu taşımayan Nderim'in kaybolmasından duydukları endişeyi dile getirdiler. Okul kıyafetleri içinde, siyah pantolon ve beyaz logolu tişört giymiş kıvırcık saçlı genç için aile, görgü tanıklarından veya Nderim'in yerini bilenlerden polise bilgi vermelerini talep ediyor.

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