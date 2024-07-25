OKX Gezgini AggLayer için ilk resmî blok zinciri arama motoru ve Web3 analiz platformu oldu

Sektör lideri bir blok zinciri arama motoru ve Web3 analiz platformu olan OKX Gezgini bugün, Polygon Labs’daki ana katılımcılar tarafından geliştirilmekte olan tarafsız bir protokol olan AggLayer’ı destekleyen ilk resmî blok zinciri gezgini platformu olduğunu duyurdu. Bu entegrasyon, geliştiricilerin AggLayer ile entegre olan tüm zincirlerdeki zincir üstü verilere ve geliştirici araçlarına erişimini de kolaylaştıracak.

AggLayer bağımsız zincirleri birbirine bağlayarak, parçalara ayrılmış bir ortamdaki likiditeyi, kullanıcıları ve durumu tek bir zincirmiş gibi birleştiren tarafsız bir birlikte çalışabilirlik protokolüdür. AggChain’ler üzerindeki varlıkların, paketlenmelerine (wrap) gerek olmadan daima yerel olarak kalabilmelerini sağlayan tek bir köprü akıllı sözleşmesi gibi yenilikçi özellikler aracılığıyla daha bütünsel bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Protokol, ZK teknolojisi ile desteklenen birleştirilmiş bir ağ oluşturmayı hedefleyen Polygon’un genel stratejisinin de temel bir bileşenidir.

AggLayer’ı destekleyen ilk blok zinciri arama motoru ve Web3 analiz platformu olarak, OKX Gezgini’nin geliştiricilere sunmayı hedeflediği avantajlar şöyle:

Tüm AggChain’ler genelinde verimli geliştirmeler yapılabilmesini sağlamak adına, güçlü blok zinciri API’leri de dâhil olmak üzere zincir üstü verilere ve geliştirici araçlarına daha kolay erişim

Geliştirme iş akışlarını iyileştirmek amacıyla özel olarak tasarlanan, gelişmiş veri görselleştirme araçları ve özellikleri

Blok zinciri faaliyetlerine bütünsel bir yaklaşım sağlayan, AggLayer ve köprü işlemleri için kapsamlı destek

Ayrıca tüm Web3 topluluğu da aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı OKX Gezgini’ni kullanmaktan fayda sağlayacaktır:

Kapsamlı zincir üstü veriler sayesinde Poligon ekosisteminde daha fazla şeffaflık ve güven

Karmaşık blok zinciri verilerini her deneyim seviyesinden kullanıcı için erişilebilir hâle getiren kullanıcı dostu bir arayüz

İşlemleri takip ederek, ağ davranışını analiz ederek ve güvenilir verilere dayalı olarak bilinçli bir şekilde karar verebilme olanağı

Geleceğe baktığımızda, bu yakın iş birliğinin yalnızca her AggChain için ilave birleşik köprü verilerine erişim sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda OKX Gezgini tarafından geliştirilen birleştirilmiş ve istatistiksel bir blok zinciri veri panelinin de kullanıma sunulacağını görüyoruz. Birleşik köprü verileri, varlıkların güvenle ve güven gerektirmeyen bir şekilde transfer edilmesini ve zincirler arası iletişimi sağlayarak farklı 2. katman zincirleri arasında birleştirilebilirliği kolaylaştırmaktadır. Birleşik köprü verilerinin eklenmesi, AggLayer ve köprüler arası ortamın daha bütünsel bir görünümünü sunacaktır.

OKX Gezgini ayrıca ekiplerin ihtiyaçlarına göre kendi ZK destekli 2. katmanlarını oluşturmalarına olanak tanıyan Polygon CDK (Polygon Zincir Geliştirme Kiti) zincirleri için de kullanılabilir olacak. OKX Gezgini’nin bu entegrasyonu sayesinde Polygon CDK ile oluşturulan zincirler, doğrudan OKX Gezgini’ni de kullanabilecek.

OKX’in Baş İnovasyon Direktörü Jason Lau konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “OKX Gezgini hâlihazırda Polygon PoS ve Polygon zkEVM de dâhil olmak üzere 44 ağ için kapsamlı zincir üstü veriler sunuyor. Bu kapsama AggLayer’ı da dâhil ettiğimiz için çok mutluyuz. Polygon ekosistemine sağladığımız bu desteği, AggLayer verilerini sıradan kullanıcılar ve geliştiriciler için kolayca erişilebilir hâle getirerek daha da güçlendirmiş bulunuyoruz.”

Polygon Labs CEO’su Marc Boiron ise şunları kaydetti:

“AggLayer, birden fazla ağda sorunsuz birlikte çalışabilirliği ve iyileştirilmiş performansı sağlamak amacıyla, bu alandaki en iyi beyinlerin aralarında bulunduğu güçlü bir ekibin katkılarıyla oluşturulmaktadır. OKX ise AggLayer’ın önemli bir katkı sağlayıcısıdır ve bugün yapılan duyuru, AggLayer’ın birbiriyle bağlantılı zincirlerinde, geliştiricileri zincir üstü veri ve araçlarla güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.”

OKX Gezgini, tüm aktif Polygon zincirleri ve BTC, EVM L1 ve L2 zincirleri, Tron ve Solana gibi popüler zincirler de dâhil olmak üzere herkese açık 44’ün üzerinde zinciri kapsayan ve aynı zamanda kapsamlı zincir üstü veriler ve geliştirici araçları sağlayan, lider konumunda bir blok zinciri arama motoru ve Web3 analiz platformudur. Geliştiricilerin ve tüm Web3 topluluğunun blok zinciri verilerine erişimini daha da kolaylaştırma hedefiyle Polygon Labs ile gerçekleştirilen bu iş birliği OKX Gezgini için önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir.