Okyanusta kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı

ABD’nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları sahil güvenliğin kameralarına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Okyanusta kaybolan genç 35 saat sonra kurtarıldı

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi. Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.

Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.

abdde-okyanusta-kaybolan-genc-35-saat-sonra-kurtarildi-4457-dhaphoto1.jpg

abdde-okyanusta-kaybolan-genc-35-saat-sonra-kurtarildi-4457-dhaphoto2.jpg

abdde-okyanusta-kaybolan-genc-35-saat-sonra-kurtarildi-4457-dhaphoto3.jpg

abdde-okyanusta-kaybolan-genc-35-saat-sonra-kurtarildi-4457-dhaphoto4.jpg

abdde-okyanusta-kaybolan-genc-35-saat-sonra-kurtarildi-4457-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Bursa’da katilam gibi kaza. Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü Güncel
Bursa’da katilam gibi kaza. Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü
11 yıldır aranan mafya hükümlüsü şampiyonluk kutlamasında yakalandı Spor
11 yıldır aranan mafya hükümlüsü şampiyonluk kutlamasında yakalandı
Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası Magazin
Ayhan Sicimoğlu hasta olan eşini terk etti iddiası
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı Güncel
Seyir halindeki motosiklet devrildi: 2 yaralı
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı Ekonomi
Merkez Bankası faizi artırınca cep telefonu operatörleri kredi vermeye başladı
İtalya'daki orman yangınları yüzünden yüzlerce kişi tahliye edilecek Dünya
İtalya'daki orman yangınları yüzünden yüzlerce kişi tahliye edilecek
Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı Güncel
Nişantaşı'nda kiralık dairenin fiyatını soran gençler kaldırıma düşüp bayılacaklardı