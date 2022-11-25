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Okyanusun dibinde uzaylı aranıyor. Büyük gizem çözülüyor

Astrofizikçi Avi Loeb'nin iddialarındaki sekiz yıldır gizemini koruyan ve Dünya’ya çarptığı iddia edilerek Avustralya açıklarındaki denizin dibinde yatan uzay gemisi konusunda araştırmalar yapılmaya başlandı. Uzay gemisi için harekete geçildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:20
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Okyanusun dibinde uzaylı arandığı iddia edildi

Okyanusun dibinde uzaylı aranıyor. Büyük gizem çözülüyor
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2014 yılında Dünya'ya düşen meteorun aslında UFO olabileceği iddiası üzerine yetkililer harekete geçti.

Dünyaca ünlü astrofizikçi Avi Loeb o yıllarda ‘meteor düşmesi’ olarak basında yer bulan olayın aslında UFO’larla ilgili olduğunu savunulurken, şimdi 1,9 milyon sterlinlik bir görev için çalışmaya başladığını belirttiği açıklandı.

8 YILDIR GİZEMİNİ KORUYORDU

Astrofizikçi Loeb ve ekibi Avustralya kıyılarında uzay gemisi aranmaktadır. 2014 yılından beri okyanusta olduğuna inanılan UFO’nun bulunması için yıllar sonra dev bir bütçe ayrıldığı ifade edildi.

UFO’nun Pasifik Okyanusu’nda Manus Adası yakınlarında bir alana düşmüş olabileceğine inanıldığı ifade edildi. 2014 yılında NASA da aynı bölgeye bir meteorun düştüğünü açıklamıştı.

ABD DE BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Uzay Komutanlığı yetkilileri, sadece 1,5 fit çapındaki nesnenin ‘meteordan farklı yıldızlararası bir nesne’ olduğunu açıklamıştı. Loeb, Pasifik’in dibinden nesneyi incelemek için bir mıknatısa ihtiyaç duyduklarını açıklarken, uzaylı teknolojisinin keşfi açısından da UFO’nun bulunmasının önemine dikkat çekti.

Loeb konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Malzemesi demirden daha sert… o halde asıl soru, bunun alışılmadık bir kaya mı yoksa başka bir uygarlıktan gelen bir uzay aracı mı olduğu” dedi. Sonunda keşif gezisi için fon alabildiğini açıklayan Loeb, “Hayalim, Dünya dışında üretilmiş işlevsel bir ekipman parçalarına ulaşabilmek” ifadelerini kullandı.

Şimdi dünyanın dört bir yanından herkes Avustralya kıyılarından gelecek haberlere kilitlendi.

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