Celal Şengör tek tek açıkladı: Olası İstanbul depremi, hangi ilçeyi nasıl etkileyecek?

Kahamranmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından olası 'İstanbul depremi' de yeniden gündem oldu.

Kafa Dergisi'nin Youtube kanalı olan KAFA TV'de yayınlanan "Celal Şengör ile Deprem Özel" programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 'Büyük İstanbul Depremi' hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEK NEFESTE KIRILIRSA 7.6-7.8 OLABİLİR"

Beklenen depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Celal Şengör, "Sanki doğuya doğru genişleyecekmiş gibi gözüküyor. O zaman Silivri'den İzmit'e kırar diye düşündük, bu 7.2'lik bir deprem üretiyor. Fakat bu demek değildir ki bu deprem onla kalır. Hemen arkasından Silivri'den Tekirdağ'a kadar olan kısmı da kırabilir. 1766'da böyle olmuş. 7.2 ve 7.2, fayların uzunlukları. Arka arkaya iki tane olabilir. Tek nefeste kırılırsa 7.6-7.8 olabilir." dedi.

“TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR”

"Tsunami ihtimali var mı?" sorusuna, da yanıt veren Şengör, "Var. 5-8 metre arasında bir tsunami olabilir. Eğer bir yer kayması olursa Marmara'nın dibinde." dedi.

Şengör, ayrıca ilçelerin depremden nasıl etkileneceğini de anlatarak şunları söyledi:

“YEŞİLKÖY'DE ŞİDDET 9'A ÇIKIYOR”

- "Yeşilköy yıkılacak mı? sorusuna Şengör, "Evet, Yeşilköy'de şiddet 9'a çıkıyor. Büyüklük değil, şiddet. Tuzla'da şiddet 9'a çıkıyor. Buralarda harp okullarının taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini çok sakat. Bakırköy formasyonu vardır, tam bir felaket. Adalar'ın altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı, burnunuzun dibinde çünkü fay. Adalar'da yaşayanların dikkat etmesi lazım, evlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

- Adalar'ın altı sağlamdır ama evinizi nasıl yaptığınıza bağlı, burnunuzun dibinde çünkü fay. Adalar'da yaşayanların dikkat etmesi lazım, evlerini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

- Avcılar'da bir kil tabakası var, semt o kil tabakasının üstünde kayıyor. Avcılar zaten sürekli denize doğru kayıyor.

- Fatih, Suriçi -Suriçi'nin altı neojendir, içinde Bakırköy formasyonunun olduğu yerler varsa oralar sakattır. Suriçi, Avcılar'a nazaran çok daha iyi durumda.

- Bakırköy, Florya, Zeytinburnu felaket.

- Kemerburgaz altı kum olduğu için tehlikeli, buna Kilyos'u da ilave edebiliriz.

- Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Avcılar kadar tehlikeli, Silivri tehlikeli, Çatalca içerilerdeysen o kadar tehlikeli değil, ne kadar içeride olduğuna bağlı.

- Büyükçekmece sakat, Esenyurt eğer Küçükçekmece gölünün kuzeyindeysen nispeten daha iyi.

- Bağcılar'ın yüksek yerleri Avcılar gibidir, sakattır.

- Arnavutköy kuzeyde kalıyor, altı kum olan yerleri yaramaz.

- Bahçelievler pek sağlam değil.

- Beylikdüzü'nün altı neosen kalkerleridir, kireçtaşından oluşur sağlam bir kayadır, ama binaların nasıl yapıldığına bağlıdır.

- Kemerburgaz'ın oralar altı kumsa çok sakat. Ben size şartları söyleyim; altı kum olan yerler sakat.

- Pendik, Suadiye tehlikeli.

- Beşiktaş'a garanti veremem, çünkü çok dolgu var orada."

Depreme en dayanıklı bölgeler arasında Kadıköy'ün semtlerinin de olduğu hatırlatılan Şengör, "Katılmıyorum daha kuzeye çıkmak lazım" diye yanıt verdi. Şengör, "Kadıköy, Fenerbahçe, Kartal, Maltepe hepsi güneyde kalıyor faya çok yakın" dedi.

ZEMİNİ SAĞLAM İLÇELER

Beykoz, Anadolu Hisarı, Bebek, Ataşehir, Şişli, Nişantaşı, Ümraniye ve Beyoğlu'nun zeminlerinin de sağlam olduğunu kaydeden Şengör, buradaki tehlikelerin binaların sağlam olmayışından kaynaklanacanı vurguladı.