Olay hakem Direnç Tonusluoğlu listede yok!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olay hakem Direnç Tonusluoğlu listede yok!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Konyaspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Direnç Tonusluoğlu'na maç verilmedi.

Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'in 20. haftası yarın (17 Ocak) oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligde 20. hafta Trabzonspor-Sivasspor mücadelesiyle sona erecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki kararlarıyla tartışılan hakem Direnç Tonusluoğlu'na maç verilmedi.

17 OCAK CUMA

20.00:Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 OCAK CUMARTESİ

13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam

19 OCAK PAZAR

13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol

19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 OCAK PAZARTESİ

20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük

Son Haberler
Alanzinho "Bize her yer Trabzon"
Alanzinho "Bize her yer Trabzon"
Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler
Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler
EKPSS tercih süreci başladı
EKPSS tercih süreci başladı
Kardan adama şehir turu attırdılar: Görüntüler gündem oldu
Kardan adama şehir turu attırdılar: Görüntüler gündem oldu
Bağkur ve Emeklileri Derneği kuruldu
Bağkur ve Emeklileri Derneği kuruldu