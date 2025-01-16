Olay hakem Direnç Tonusluoğlu listede yok!

Merkez Hakem Kurulu Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Süper Lig'in 20. haftası yarın (17 Ocak) oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligde 20. hafta Trabzonspor-Sivasspor mücadelesiyle sona erecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki kararlarıyla tartışılan hakem Direnç Tonusluoğlu'na maç verilmedi.
17 OCAK CUMA
20.00:Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 OCAK CUMARTESİ
13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
19 OCAK PAZAR
13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 OCAK PAZARTESİ
20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük