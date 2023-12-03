Olaylı Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe'de isyan: O maddeyi atan terörist!

Beşiktaş Emlakjet; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yendi.

İkinci periyotta çıkan olaylar karşılaşmaya damga vurdu. Fenerbahçeli basketbolcu Yam Madar'ın yüzüne tribünden atılan bir yabancı madde geldi. Kaşı açılan Yam Madar'ın tedavisi soyunma odasında devam etti. Hakemler bu sırada tribünleri uyarmak için anons yaptırdı. Yam Madar ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİRDİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinden yaşanan olaylar ile ilgili çok sert bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertli ekibin başantrenörü Dimitris Itoudis, ''Bugün sadece basketbol yoktu. Madar'ın gözüne bir bozuk para atıldı ve gözünü kaybedebilirdi. Herhangi bir hakemin gözüne gelseydi de devam edecek miydik? Bu, ligin gösterdiği toleranstan dolayı oluyor. Beşiktaş, EuroCup'ta böyle bir şey yapsa ceza alır.'' dedi.

BASKETBOLDAN BAHSEDEMEYİZ

Yaşananların basketbolla alakası olmadığını söyleyen Yunan koç, ''Üzgünüm. Bugün sadece basketboldan bahsedemeyiz. Benim tecrübem sadece bir maç oynadığımızı unutmamamı söylüyor. Bir maç oynadık ve rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyorum tabii ki. ama bugün basketboldan bahsedemeyiz, olanların basketbolla alakası yok.'' şeklinde konuştu.

O KİŞİLER HAPSE GİRMELİ

Sahaya yabancı madde atanların tespit edilmesini gerektiğini söyleyen Itoudis, "Normal şartlarda bir kameradan o paraları atan kişilerin tespit edilmesi ve hapse girmesi gerekiyor. Bir oyuncu gözünü kaybedebilirdi. Onu atan bir terörist. Meslektaşım yapacak bir şey olmadığını söylüyor ama katılmıyorum. İnsanları nazik şekilde eğitebiliriz. Ben harika atmosferleri severim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş harika atmosfer yaratıyorlar. Bizim taraftarımız takıma yardımcı oluyor ama terörden uzak durmamız gerekiyor. Neden bahsedeceğiz ki? Pick and rollden mi konuşacağız?" şeklinde sözlerini noktaladı.