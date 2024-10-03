Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Beşiktaş'ı FIBA finalinde mağlup ettiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Beşiktaş'ı FIBA finalinde mağlup ettiler

Taraftarların sahaya yabancı madde atması sonrası ertelenen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, bugün kaldığı yerden devam etti. Mücadeleden 79-63'lük skorla kazanan taraf sarı-lacivertli ekip oldu.

Kadın basketbolunda geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş, FIBA Süper Kupa'nın 13'üncüsünde karşı karşıya geldi.

Taraftarların sahaya yabancı madde atması nedeniyle ertelenen mücadele bugün kaldığı yerden devam etti. Taraftarsız olarak oynanan mücadelede rakibini 79-63 yenen sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürdü.

2023'te Süper Kupa'da Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını yenen Fenerbahçe, bu sene de Beşiktaş'ı mağlup ederek 2. kez Süper Kupa zaferine ulaştı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 16-16 Beşiktaş

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 33-37 Beşiktaş

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe 55-51 Beşiktaş

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 79-63 Beşiktaş

NEDEN ERTELENMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün oynanması gereken karşılaşmanın ilk periyodunun başında 2'nci dakikada skor henüz 4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderilmiş ve yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı anons edilmişti.

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