Olcay Kılavuz yurt dışına kaçtı. Can Ataklı'dan bomba iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olcay Kılavuz yurt dışına kaçtı. Can Ataklı'dan bomba iddia

Devlet Bahçeli’nin, adı Sinan Ateş cinayetinde geçen Olcay Kılavuz’u TBMM Grup Danışmanlığı görevinden almasının ardından gazeteci Can Ataklı bomba bir iddiada bulunarak Kılavuz’un yurtdışına kaçtığını ifade etti.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlığı ve MHP’nin eski Mersin Milletvekili görevini yapan Olcay Kılavuz son olarak Bahçeli tarafından TBMM Grup Danışmanlığı görevine getirilmişti. Sinan Ateş cinayetinde, cinayetin azmettiricisi Tolgahan Demirbaş’ı evinde sakladığı ve son olarak polislere teslim etmediği iddia edilen Olcay Kılavuz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Gazeteci Can Ataklı yaptığı son YouTube yayınında, geçtiğimiz günlerde Bahçeli’nin görevden aldığı Olcay Kılavuz’un yurtdışına kaçtığı, bu bilgiyi de bizzat MHP kaynaklarından aldığını ifade etti.

Kılavuz’un görevden alınmasına sebep olan Halk TV’deki konuşmasını telefon ile yaptığı, nereden bağlandığının belli olmadığı ve yurtdışı ihtimalinin çok yüksek olduğu Can Ataklı tarafından şu sözler ile aktarıldı:

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“MHP çok sıkışık durumda. Bahçeli bütün zorlamasına rağmen Sinan Ateş cinayetinde artık köşeye sıkışıyor. İşte bu sıkışıklığı gidermek için de geçen hafta size anlatmıştım. Bahçeli adam harcayabilir. Yani kendisini ve partisini bu badireden çıkarabilmek için adam harcayabilir, nitekim ne oldu?

Olcay Kılavuz’u önce milletvekili yapmamıştı.. Zaten oradan belli oluyordu. Olcay Kılavuz Mersin Milletvekiliydi değil mi? Evet… Seçimden önce bu olay patlamıştı. Seçimlerde aday göstermeyerek zaten parlamentodan uzak tuttu.

Ama bir jest yaptı ve onu başdanışmanlarından biri olarak atamıştı işte önceki gün itibari ile aslında birkaç gün önce olmuşta açıklaması Salı günü oldu Bahçeli tarafından. Salı günü Olcay Kılavuz ile yollarını ayırdıklarını, görevden aldıklarını açıkladı.

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Şimdi Olcay Kılavuz nerede peki? Olcay Kılavuz benim aldığım bilgiye göre yurtdışına kaçtı. Şu anda Türkiye’de değil. Buradaysa bilemem ama MHP Kaynaklarından aldığım bilgi Olcay Kılavuz’un yurtdışında olduğu.

Halk TV’ye çıkmıştı, ben onu izlememiştim yayını hatta sordum ya dedim ki Halk TV’ye çıktı.

Ama telefonla bağlanmış oraya, yani nereden bağlandığı belli değil, yurtdışında olma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu söylüyor MHP’liler.

Bu bilgiyi başa bir yerden almadım, bizzat MHP’den… Tabi bu ilginç bir durum, eğer Olcay Kılavuz…

He tesadüfen yurtdışında onu bilemem ama bana anlatılan bütün bu olayda kendisinin iyice dar bir alana sıkıştığı ve bu nedenle de yurtdışına gittiği konusunda.”

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