4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) yapıldı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 14:27
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
+
Aa
-

Sınav, 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, 107 bina ve 1871 salonda düzenlendi.

Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
6
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü
﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü
﻿Eski eş dehşeti! Çocuğunun gözü önünde öldürdü
﻿Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
﻿Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
﻿Doç. Dr. Doğan: Covid dışındaki virüsler unutuldu
﻿Sahte içkiden 2'nci ölüm! Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
﻿Sahte içkiden 2'nci ölüm! Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
﻿Sahte içkiden 2'nci ölüm! Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
﻿Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
﻿Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
﻿Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.