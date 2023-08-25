Öldü denilen 7 asırlık anıt ağaç yeşerdi

Sivas'ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan 7 asırlık dut ağacı, yakalandığı ağaç kanseri sonucu öldü denilirken üzerinde oluşan tümörlerden yeniden yeşerdi.

KAYNAK: İHA
Öldü denilen 7 asırlık anıt ağaç yeşerdi

İHA'nın haberine göre, Sivas'ın Kangal ilçesi Tekke köyünde bulunan dut ağacı 7 asırdır ayakta kalmayı başarırken geçtiğimiz yıllarda yakalandığı ağaç kanseri hastalığı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

7 asırdır tut veren ağaç hastalık sorası dut vermez oldu. Koruma altındaki ve köylünün gözü gibi baktığı ağacın hastalanması köy sakinlerini üzdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ağacı tedaviye aldı. Geçtiğimiz yıl uygulanan tedavi sonrası ağacın gövdesinde oluşan kanser tümörlerinden yeni dallar filizlendi. Öldü denilirken yeniden dirilen ağaç köyde sevinçle karşılandı.

TEDAVİ EDİLDİ

Tarihi dut ağacının geçmişinden bahseden Tekke Köyü Muhtarı Haydar Ülgen, “Bu ağacın ölçümünü geçen sene yaptırdık. 690 yıllık olduğu kesin, 700 yaşında olma ihtimal çok yüksek dediler ve anıt ağaç ilan edildi" diye konuştu.

Ülgen "Yaşından dolayı biraz durumu kötüydü. Biz bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüyle görüştük. Ekipler geldi ve ağacın tedavisini yaptılar. Ağacın kanser olduğunu söylemişlerdi, tedaviden sonra tekrar filiz vermeye başladı. Tedaviden sonra 700 yıllık değer kurtuldu” dedi.

MEYVE VERİYOR

Ülgen, dut ağacının 7 asırdır her sezon meyve verdiğini ifade ederek, “Her sezon meyve veriyor, bazı yıllar az veriyor ama veriyor. Tedavi aşamasında bunun içinde kuruyan yerleri temizlediler. Hasta olan yerlerini de reçine ile tedavi ettiler. Halatta gerildi rüzgarlara dayanması için. 700 yıldır bu ağacın gölgesinde insanlar serinliyor, meyvesini yiyor. Bu köyde çocukluğunda bu ağacın üzerine çıkıp meyve yemeyen yoktur” diye konuştu.

aw015872-03.jpg

aw015872-04.jpg

aw015872-06.jpg

Öne Çıkanlar
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Son Haberler
İYİ Parti 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da millet ile buluşacak Siyaset
İYİ Parti 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da millet ile buluşacak
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor Dünya
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı Güncel
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı Güncel
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı Güncel
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız Güncel
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız