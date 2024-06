Öldü denilmişti taburcu oldu

Chomsky’nin ne tür bir tedavi gördüğü konusunda hastane yetkilileri bilgi vermese de tedavisine evde devam edileceğini açıkladılar.

Folha de Sao Paulo Gazetesi’nde çıkan bir habere göre ise Chomsky'nin bir yıl önce geçirdiği felçten sonra konuşmasında ve vücudunun sağ tarafını hareket ettirmede zorluk yaşadığı bildirildikten sonra çiftin Sao Paulo'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Chomsky ilk olarak 1950'lerde yapılandırılmış dil oluşturma yeteneğinin doğuştan olduğunu öne süren devrim niteliğindeki teorisiyle tanındı. ABD'nin Vietnam çıkartması sırasında takındığı aktivist kimlikle de adından sıkça bahsettirmişti.

“CHOMSKY ÖLDÜ” HABERLERİ VE İŞİN ASLI

Noam Chomsky'nin eşi Valeria Wasserman Chomsky, Salı günü ünlü dilbilimci ve aktivistin öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine Associated Press'in e-postayla gönderdiği bir soruya yanıt olarak Salı günü "Hayır, bu yanlış" diye demişti.

Valeria Chomsky geçen hafta AP'ye yaptığı açıklamada, 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin bir yıl önce geçirdiği felçten sonra iyileşme sürecinde Brezilya'da hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

Sao Paulo'daki Beneficencia Portuguesa Hastanesi yaptığı açıklamada Chomsky'nin tedavisine evde devam etmek üzere Salı günü taburcu edildiğini açıklandı. Salı günü erken saatlerde Chomsky, ölümüyle ilgili yanlış haberlerin medyada dolaşıma girmesinden sonra X adlı sosyal medya platformunda trend olmuştu. Hatta olay o kadar ciddiye alındı ki Jacobin ve The New Statesman adlı medya kuruluşları Chomsky için ölüm ilanları dahi yayınladı. The New Statesman’da eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis tarafından Chomsky anısına bir de yazı yazılmıştı. Fakat taburcu olduğu haberinin doğrulanması üzerine bu yazı apar topar siteden kaldırıldı.

Brezilyalı haber sitesi Diario do Centro do Mundo da Chomsky'nin ölümünü duyuran haberini aileden yapılan açıklamalardan sonra kaldır ve bir tekzip yayınladı.

Chomsky, 2015'ten beri Brezilya'da ikamet ediyor. Milyonlarca kişi tarafından ABD dış politikasına yönelik eleştirileriyle tanınan Noam Chomsky, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde onlarca yıl ders verdi. 2017 yılında Tucson'daki Arizona Üniversitesi Sosyal ve Davranış Bilimleri Koleji'ne katıldı.