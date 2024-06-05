Öldü diye tabuta koydular gerçek sonradan ortaya çıktı

Kaynak: BBC
Öldü diye tabuta koydular gerçek sonradan ortaya çıktı

ABD'nin Nebraska eyaletinde, kaldığı huzurevinde öldüğü ilan edilen 74 yaşındaki bir kadının daha sonra götürüldüğü cenaze evinde hayatta olduğu görüldü.

ABD'nin Nebraska eyaletinde eşi benzerine az rastlanılan bir olay yaşandı. Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Constanze Glantz'ın, önce öldüğü belirlenirken, daha sonra ölümü ilan edildi.

Cenaze levazımatçısındaki personel, yaşlı kadının hala nefes aldığını fark edip, kalp masajı yaparak yetkililere haber verdi.

ÖLDÜ SANILDI LEVAZIMATÇI FARK ETTİ

Glantz daha sonra hastaneye kaldırılırken, olayı soruşturan polis, huzurevi personelindeki personelin suç işleme niyeti olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

POLİSLER AÇIKLAMA YAPTI

Polis yetkilisi Ben Houchin, Glantz'ın tedavi edilemeyecek hastaların yattığı bölümde kaldığı ve vefatının beklendiği için adli tıp yetkilisi gönderilmediğini söyledi. Öte yandan Houchin, "Ölüm sırasında herhangi bir kuşkulu durum yoktu" diye konuştu.

Şu anki sağlık durumu bilinmeyen Glantz'ın ailesine haber verildiği ifade edildi.

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