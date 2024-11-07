Öldüğü söylenmişti... Ankaralı Turgut'un kızı babası için dua istedi

Ankaralı Turgut olarak hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede KOAH rahatsızlığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı, ağustos ayında bir kez daha hastaneye gidip tedavi görmüştü.

ETÜBE EDİLMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut’un, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Maddi zorluklar yaşayan ünlü şarkıcının menajeri sosyal medya hesabından Turgut’un entübe edildiğini duyurmuştu.

61 yaşındaki ünlü ismin öldüğü iddiaları ortaya çıkınca ünlü şarkıcının kızı Eylem Boran bir televizyon programına bağlanarak babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıklamıştı.

BABASININ SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞIP DUA İSTEDİ

Kızı sosyal medya hesabından babasının son görüntülerinden bir video paylaşarak 'Arkadaşlar lütfen yalan haberlere inanmayın. Babam şu anda yoğun bakımında entübe halinde. Durumu kritik lütfen babam için dua edin' ifadelerini kullandı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Ünlü isim Ankaralı Turgut Ankara’da doğdu. Gerçek adı Turgut Karataş, 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çaldı. İlk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.