Öldüren ihanet! Aldatıldığını gözleriyle görünce kalbi dayanmadı

Sosyal medyada ‘BolanleCole’ kullanıcı adıyla paylaşılan ilginç bir olay kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

İsmi açıklanmayan Nijeryalı bir adamın çocuğunu ve karısının İngiltere’ye göndermesinden sonra aldatıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirdiğini söyleyen gönderi kısa sürede gündem yarattı.

Yasal olarak evli olduğu eşinin İngiltere’de başka bir adamla ilişki yaşadığından haberi olmayan adam Nijerya’da kazandığı tüm parasını ailesine gönderiyordu.

İşten evine döndüğünde eşinin hastanede olduğunu ve doğum yaptığını söyleyen bir telefon alan adam büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İngiltere’ye giden adam karısını kucağında bir bebekle görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.