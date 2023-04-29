Öldüren ihanet! Aldatıldığını gözleriyle görünce kalbi dayanmadı

Nijerya'da yaşanan olayda, bir erkek eşinin başka bir erkekten hamile kalarak doğum yaptığını gözleriyle görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Öldüren ihanet! Aldatıldığını gözleriyle görünce kalbi dayanmadı

Sosyal medyada ‘BolanleCole’ kullanıcı adıyla paylaşılan ilginç bir olay kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

İsmi açıklanmayan Nijeryalı bir adamın çocuğunu ve karısının İngiltere’ye göndermesinden sonra aldatıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirdiğini söyleyen gönderi kısa sürede gündem yarattı.

Yasal olarak evli olduğu eşinin İngiltere’de başka bir adamla ilişki yaşadığından haberi olmayan adam Nijerya’da kazandığı tüm parasını ailesine gönderiyordu.

İşten evine döndüğünde eşinin hastanede olduğunu ve doğum yaptığını söyleyen bir telefon alan adam büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İngiltere’ye giden adam karısını kucağında bir bebekle görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti Güncel
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı Güncel
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek' Spor
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor Ekonomi
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu Dünya
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu