Öldüren temizlik! Dehşet anı kamerada

Kaynak: DHA
Öldüren temizlik! Dehşet anı kamerada
Sinop’ta, temizlik yapmak için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşen İbrahim Kol hayatını kaybetti. Kol'un hayatını kaybetti dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Kol, temizlik yapmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından dengesini kaybedip beton zemine düştü.

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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İbrahim Kol'un olayyerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kol'un cenazesi, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan Kol'un hayatını kaybetti dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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