Öldüren yumruk

İHA'nın haberine göre, Kartal’da geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre berbere gelen iki kişi arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle berberin önünde kavga çıktı.

Berber dükkanı önünde bekleyen diğer vatandaşların da dahil olduğu kavgada kafasına yumruk yiyen Türki Yıldırım, fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin kendine gelmesi için yardım ettiği Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın naaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Berber dükkanı önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan önünde kavga çıkıyor, kavga esnasında yumruk yiye yiye bir kişi yere yığılıyor.