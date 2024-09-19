Öldürülen kızın kemikleri 4 ay sonra gömüldü

Serik’te yaşayan işitme engelli 24 yaşındaki Nihal Babayiğit, ortadan kaybolduktan 9 ay sonra cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı.

Cinayeti işlediği ileri sürülen ve genç kadınla birlikte yaşayan Mehmet Basık'ın yer gösterdiği yerde kemik parçaları bulundu.

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı.

Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonrası Babayiğit’e ait olduğu belirlenen kemikler 4 ay sonrasında toprağa verildi.