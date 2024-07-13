Öldürüp üzerine moloz atmışlar! Vicdansızlar! Asansör boşluğunda cesedi bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Öldürüp üzerine moloz atmışlar! Vicdansızlar! Asansör boşluğunda cesedi bulunmuştu

Bursa'da koruma altında olduğu yurtta izinli çıkan ve 4 gün sonra bir inşaatın asansör boşluğunda ölen 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'le ilgili evlatlık olduğunu öğrendiği ve dünyasının başına yıkıldığı ortaya çıktı.

Bursa'da koruma altında olduğu yurtta izinli çıkan ve 4 gün sonra bir inşaatın asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümüyle alakalı davanın ilk duruşması görüldü.

Cinayetin bir numaralı şüphelisi tutuklu bulunan erkek arkadaşı Bedirhan G. ve arkadaşları olan tutuksuz olan 17 yaşındaki sanıklar Emre C. ve Kadir D. hakim karşısına çıktı.

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"EMRE İLE BİRLİKTE MOLOZ ATTI"

Kadir D., hakim karşısındaki ifadesinde, 'Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandı. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular.

Bedirhan Yasemin'e, ‘Emre ile birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi.

Yasemin bunu kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı' dedi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen ekipleri asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'a ait olan cesetle karşılaştı.

İçlikan'ın Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmediği tespit edildi. İçlikan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çifti çocukları olmayınca 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindi. M.N.İ. eşiyle boşanması üzerine Yasemin Cemre İçlikan ile Bursa'ya yerleşti. 8 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle birlikte 12 yaşında evden kaçmaya başladı.

Baba M.N.İ. İçlikan'ı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirdi ancak yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddia edilince yüksek güvenlikli yurda yerleştirildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İçlikan'ın erkek arkadaşı Bedirhan G., kuzeni Kadir D. ve Emre C. işlemlerinin ardından sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece erkek arkadaşı Bedirhan G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kadir ve ve Emre C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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