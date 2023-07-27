Ölen menzil şeyhi için başkentteki camide yemek verildi

Menzil cemaatinin lideri olan Abdulbaki Erol, 12 Temmuz’da öldü. Cemaat ise çocukları arasında bölünürken Erol’un kıyafetleri ve eşyaları görücüye çıkarıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Sefa Uyar'ın haberine göre, Ankara Çankaya’daki Türkkonut Merkez Camisi’nde Erol için 21 Temmuz’daki cuma namazı sonrası yemek verildiği ortaya çıktı.

Ankara’daki Türkkonut Merkez Camisi’nde, 21 Temmuz’daki cuma namazı sonrası ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol için yemek verildiği, namazı kıldırmaya başka camiden gelen imamın da “Seyda hazretleri için yemek verilecek” diyerek, cami cemaatini yemeğe davet ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye yayımladığı cemaat, kamu kurumlarındaki “yapılanması” ile sık sık gündeme geliyor.

“SEYDA HAZRETLERİ İÇİN YEMEK”

Cuma namazını kıldırmaya başka bir camiden gelen imamın, hutbede isim vermeden Erol için “rahmet okuduğu”, yemek için de “Namazdan sonra ‘seyda hazretleri’ için yemek verilecek. Herkes davetli” diyerek çağrı yaptığı belirtildi.

Yemeğin ise bir iş insanı tarafından organize edildiği kaydedildi. Ayrıca Erol için mevlit okutulduğu da öğrenildi.