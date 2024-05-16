Olgun Şimşek kazadan kıl payı döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olgun Şimşek kazadan kıl payı döndü
Oyuncu Olgun Şimşek dizi çekimlerinde kazayı ucuz atlattı.

Büyük bölümü Kapadokya’da çekilen Kara Ağaç Destanı dizisinde Celal Ağa rolüne hayat veren Olgun Şimşek sette talihsiz bir kazayı ucuz atlattı.

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Dizide çekilen bir kavga sahnesi sırasında ayağına büyük bir saksı düşen 52 yaşındaki oyuncu ağır bir saksı düştü. Setteki sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan oyuncunun ayağının durumunun iyi olduğu tespit edilince çekimlere devam edildi.

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Ancak Şubat ayında yayınlanmaya başlayan dizisinin 7 Haziran'da sezon finali yapacağı iddiası tüm set çalışanlarının moralini bozdu.

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TRT 1'in yeni dizisi “Kara Ağaç Destanı” 1950'lerden başlayıp 1970'li yıllara kadar uzanan, Anadolu'nun kadim topraklarında, iyiliğin ve kötülüğün, varlığın ve yokluğun gerçeklerini yan yana anlatıyor.

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Dizide Harranlı Celal Ağa'nın tüm topraklara sahip olma hırsı ve Osman Ağa ile olan çekişmesi anlatılıyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker gibi isimler yer alıyor.

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