Olimpiyat finalinde skandal

Almanya'nın hokey erkeklerde altın rüyası Perşembe günü dramatik bir şekilde paramparça oldu. Hollanda'ya karşı oynanan Olimpiyat finali, Almanların 3-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Altın madalyaya bu kadar yaklaşmışken onu kaçırmanın yarattığı hayal kırıklığı Alman hokey takımını öfkelendirdi. Fakat onları çileden çıkartan olay Hollandalı penaltı oyuncusu Duco Telgenkamp'ın davranışları oldu.

Telgenkamp işaret parmağını ağzına götürdü ve Danneberg'in kaskına hafif bir tokat attı. Alman kaleci maçın ardından "Sanırım bu hayatımda sporda yaşadığım en saygısız şey. Nasıl bu kadar kötü bir kazanan olabiliyorsun anlamıyorum" dedi.

Maçın ardından 22 yaşındaki saldırgan sporcu hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Maç öncesinde kendinden emin açıklamalarla adından söz ettiren Almanya kalecisi Jean-Paul Danneberg'den korkmadığını belirtti. Telgenkamp maç sonrasında ​​"Birisi ondan korktuğumuzu söylediğinde bunun tuhaf bir yorum olduğunu düşünüyorum. O zaman 'Hadi' diye düşünüyorum. Bunu kişisel olarak algılıyorum. Şans eseri onu yakaladım" açıklamasında bulundu.

Duco Telgenkamp daha sonra Almanlara karşı davranışından pişman oldu. Ülkesinin günlük gazetesi De Telegraaf'a konuşan sporcu "Geriye dönüp bakınca bunu yapmamalıydım. Pişmanım. Ona gitmem pek akıllıca olmadı. Kazandık, kendimi o denli kaybetmemeliydim" ifadelerini kullandı.

Fakat bu açıklamalardan sonra "İnsanların bana kızdığını veya bunu sinir bozucu bulduğunu biliyorum. Ama umurumda değil" diyerek olayı hafife aldığını gösterdi.

Alman milli hokey antrenörü André Henning, Telgenkamp'a herhangi bir ceza verilmesini istemiyor. Paris'teki Alman Evi'nde düzenlediği basın toplantısında Henning, "Ceza talep etmeyeceğim. Çünkü bu benim işim değil. Şu anda kamuoyundan aldığı eleştiri bence yeterli" dedi.