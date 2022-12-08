Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Temel Tahmaz vefat etti

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Sayın Metin Gazoz'un kayınpederi Temel Tahmaz vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.
Temel Tahmaz'ın cenazesinin yarın Giresun'un Görele ilçesi İnanca köyünde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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