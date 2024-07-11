Olimpiyatlarda sivrisinek alarmı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyatlarda sivrisinek alarmı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına günler kala Fransız bilim insanları şehirde sayıları giderek artan kaplan sivrisineklerinin salgına neden olabilecekleri hakkında uyardı.

2024 Olimpiyat Oyunlarının Paris'te başlamasına çok az zaman kaldı. Bilim literatüründe aedes albopictus diye anılan Asya kaplan sivrisineği nüfusunun şehirde patlamış olması sorumluları endişelendiriyor.

Araştırmacılar, sivrisineğin Paris bölgesinde geniş çapta yayılmasının, yaz aylarında daha fazla enfekte insanın Olimpiyat Oyunlarına gitmesi durumunda bir salgının önünü açabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar, 26 Temmuz'da Paris'te başlayacak Olimpiyat Oyunları göz önüne alındığında, bu yaz enfeksiyon vakalarında artış olabileceğini söylüyor. Çünkü daha fazla insanın olduğu yerde sivrisinekler aracılığıyla daha fazla virüs bulaşabiliyor. Enfekte ziyaretçiler bilmeden bu patojenleri yanlarında getirebilir ve Paris'teki kaplan sivrisinekleri aracılığıyla başkalarına da aktarabilirler.

Sağlık bilimciler yaptıkları bir açıklamayla Olimpiyat Komitesini, olası bir salgına karşı önleyici tedbirler almaya çağırdı.

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