Olimpiyatlarda skandal. Başörtüsü takmasına izin verilmedi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil eden Sylla, Olimpiyat Oyunları'nın dün Sen Nehri üzerinde yapılan açılış törenine katıldı.

Öte yandan, başörtüsü yasağı sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığı için Avustralyalı sporcu Tina Rahimi törende başörtüsüyle hazır bulundu.

Sylla, geçen hafta sosyal medya hesabından, başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurmuş, bu da tepkilere yol açmıştı.

Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda, sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtmişti.