Olimpiyatlardaki rezillik devam ediyor. Kadın sporcuları erkeklerle dövüştürüyorlar

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Olimpiyatlardaki rezillik devam ediyor. Kadın sporcuları erkeklerle dövüştürüyorlar

Olimpiyat Komitesi, kadınlık testini geçemedikleri halde kadınlarla dövüştürülen Imane Khelif ve Lin Yu-Ting'in men edilmesi için yapılan başvuruları reddetti.

Tüm sporseverlerin merakla beklediği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki cinsiyet skandalına dair flaş bir gelişme yaşandı.

OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞVURULARI REDDETTİ

Olimpiyat Komtesi, kadınlık testini geçememelerine rağmen kadınlarla dövüşmelerine izin verilen Cezayirli Imane Khelif ile Tayvanlı Lin Yu-Ting’in men edilmesine dair yapılan başvuruları reddetti.

Komite yaptığı açıklamada, “Bilimi adeta reddeden Olimpiyat Komitesi iki sporcunun devam edeceğini belirterek "Konuyu daha geniş şekilde ele alacak olursak, bu konuda hala ne bilimsel ne de siyasi bir fikir birliği var. Bu siyah-beyaz bir mesele değil. IOC olarak böyle bir çözümü, böyle bir fikir birliğini duymayı çok isteriz ve ortak bir anlayışa varılması halinde bu konuda ilk harekete geçen biz olacağız. Ancak, dediğimiz gibi henüz böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR YUMRUK YEMEDİM"

Komitenin başvuruları reddettiği sırada İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşan Imane Khelif 45 saniyede rakibini geçerken Lin Yu-Ting ise Özbekistanlı rakibi Sitora Turdibekova 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından neden çekildiğine dair konuşan Carini açıklamasında, "Daha önce böyle bir yumruk hiç yemedim. Ülkemi temsil etmek için ringe çıktım. Burnumda hala ağrı, parmağımda kan var" dedi.

BUSENAZ SÜRMENELİ İLE KARŞILAŞACAK

Imane Khelif ve milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli rakiplerini geçmesi halinde yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

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