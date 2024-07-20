Olimpiyatlardan yarışmadan elendi. Herkes doping sandı. Gerçek nedeni öğrenenler şaştı kaldı

Japonya Jimnastik Federasyonu yetkilileri, Miyata'nın bir soruşturma için takımın Monaco'daki eğitim kampından ayrıldıktan sonra Perşembe günü Japonya'ya geldiğini ve alkol almak da dahil olmak üzere ihlali doğruladığını söyledi.

Federasyon'un düzenlediği basın toplantısında, kadın takımının beş yerine dört sporcuyla yarışacağını açıklandı.

Federasyon Başkanı Tadashi Fujita, Miyata'nın kişisel antrenörü Mutsumi Harada da dahil olmak üzere diğer yetkililerle birlikte derin bir şekilde eğilerek “Bunun için tüm kalbimizle özür dileriz” dedi.

Paris Oyunlarında 1964 Tokyo Olimpiyatlarından bu yana ilk kez bir takım madalyası kazanmak isteyen Japonya Kadın Jimnastik Takımı için umutlar yüksekti. Miyata'nın Mayıs ayında üst üste üçüncü kez NHK Kupası'nı kazanarak Paris 2024'e gitmeyi garantilemesinin ardından tamamen ilk kez Olimpiyatlara katılan sporculardan ve gençlerden oluşan bir takıma liderlik etmesi bekleniyordu.

Antrenör Harada, Miyata'nın davranışının pervasızca olduğunu ancak en üst düzeyde performans göstermesi için aşırı baskı altında olduğunu söyledi. Gözyaşlarını silerek “Günlerini gerçekten çok fazla baskı altında geçiriyordu. İnsanlardan bunu anlamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Genç sporcuların karşılaştığı ruh sağlığı sorunları, Tokyo'daki son Olimpiyat Oyunlarında jimnastik süperstarı Simone Biles'in birbiri ardına yarışmalardan çekilmesiyle gündeme gelmişti.

Yaz Oyunlarının en popüler sporlarından biri olan artistik jimnastik müsabakaları 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.