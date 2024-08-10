Olimpiyatta büyük tepki: Bunun adı Türk düşmanlığı

'Bunun adı Türk düşmanlığı'

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 50 kilo final maçında sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Çin'den Yu Wu'ya 4-1 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Karşılaşma sonrası Buse Naz Çakıroğlu ve antrenörü Nazım Yiğit, hakemlere ve olimpiyak komitesine büyük tepki gösterdi.

Nazım Yiğit, şunları söyledi:

"Bu Türk düşmanlığı. Göz göre göre hakkımız yediler. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da aynısını yaptılar. Kazandığımız raundu rakibe verdiler. İOC dünyanın en kötü hakemlerini buraya göndermiş. IOC’yi kınıyorum, tanımıyorum."

Buse Naz Çakıroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bence bugün boksu bilen herkes tribünde oturuyordu, ringin kenarında değil. Buraya sadece şampiyon olmak için geldik ama aslında ister istemez beklentiyi biz yükseltiyoruz. Daha sonra olimpiyatta altın madalya alamayınca da mutsuz oluyoruz. Olimpiyatta aldığımız her madalya çok değerli, çok kıymetli. Bugün bize burada 'dur' dediler, biz de duruyoruz. Benim ve Busenaz Sürmeneli'nin hedefi olimpiyat şampiyonu olmak. Geri kalan 21 kişinin hedefi bizi yenmek. Olimpiyat altın madalyasından daha çok bizi yenmek istiyorlar. Maç içerisinde centilmence olmayan tüm hareketlerin nedeni buna dayanıyor.

Şimdi bir süre dinleneceğim kafamı toplayacağım ve ne yapmak istediğime karar verecektim. Yine aynı şekilde aynı planı uygulayacağım. Oturacağım biraz dinleneceğim, biraz kafamı toplayacağım. Ne yapmak istediğime karar vereceğim. Saha içinde mi saha dışında mı, devam mı etmek istiyorum, tamam mı? Buna karar vereceğim. Ondan sonra da bir yol haritası çizeceğim."