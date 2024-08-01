Olimpiyatta erkek kadın skandalı

Cezayirli boksör Imane Khelif hakkındaki cinsiyet tartışmaları Paris Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu.

Khelif, geçen yıl yapılan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası öncesi cinsiyet testini geçememiş ve diskalifye edilmişti. Khelif'in testosteron seviyesi testinde başarısız olduğu açıklanmış, bu da cinsiyet değiştirdiği iddialarını gündeme getirmişti.

Ancak olimpiyat komitesi, Uluslararası Amatör Boks Birliği'ni tanımadığı için Khelif, bazı ülkelerin ve sporcuların itirazlarına rağmen Paris Olimpiyat Oyunları'na alındı.

Khalif'in İtalyan boksör Angela Carini ile yaptığı maç ise 46 saniyede bitti.

Yüzüne iki sert yumruk alan Carini maçı bıraktı ve gözyaşlarını tutamadı. 25 yaşındaki Carini, "Daha önce böyle bir yumruk hiç yemedim. Ülkemi temsil etmek için ringe çıktım. Burnumda hala ağrı, parmağımda kan var" dedi.

İtalyan ekibinin sözcüsü, arkadaşlarının ve ailesinin Carini'ye ringe hiç çıkmamasını söylediğini açıkladı.

Bu arada Khelif ise basına konuşmadan karma bölgeden geçirildi.

BAŞBAKAN MELONI'DEN TEPKİ

Olay İtalya'yı adeta ayağa kaldırdı.

Peş peşe yapılan açıklamalarla olimpiyat komitesine tepki gözterilirken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Bu eşitler arasında bir mücadele değil. Erkek genetik özelliklerine sahip sporcuların kadın müsabakalarına alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu birine karşı ayrımcılık yapmak için değil, kadın sporcuların eşit şartlarda rekabet edebilme hakkını korumak için yapıyorsunuz" dedi.