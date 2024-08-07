Olimpiyattaki skandalın nasıl başladığı ortaya çıktı

Ödüllü gazeteci Alan Abrahamson'un iddialarına göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA) test raporlarını tamamen göz ardı etti.

Daha önce NBC Sports ve Los Angeles Times için konuyu gündeme taşıyan Abrahamson, IOC'nin bu tutumunu eleştirdi.

Boks federasyonunun yolsuzluk yaptığına dair şüpheler bulunuyor. Bu nedenle, Uluslararası Boks Birliği Başkanı Umar Kremlev geçmişte görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Kremlev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı olarak biliniyor. Bu sebeple IOC, IBA'nın Olimpiyat boksuna ev sahipliği yapmasından vazgeçti.

IBA, Cezayirli boksör Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting üzerinde tartışmalı iki cinsiyet testi gerçekleştirdi. Testler, 2022'de İstanbul'da ve bir yıl sonra Yeni Delhi'de yapıldı. Kadın boksörlerin hem X hem de Y kromozomuna sahip olduğu keşfedildi; bu durum genellikle erkeklerde görülür ve nadiren meydana gelir.

KADIN YAZIYOR AMA...

Olimpiyatlarda IBA'nın kurallarından farklı kurallar uygulanıyor, bu yüzden sporcuların yarışmalarına izin verildi. Abrahamson, IOC'nin pasaportlarında "kadın" yazan sporculara güvenmesi gerektiğini belirtti. Ancak, yalnızca her an sahtesi yapılabilecek bir pasaporta güvenmenin "ağır ihmalkarlık" olduğunu vurguladı.

Mevcut bilgilere göre, Khelif kız olarak doğdu ve Cezayir'de cinsiyet değişikliği yasak. Lin'in ise bu konuda herhangi bir bilgisi bulunmuyor.

IOC sözcüsü Mark Adams, "Testlerin neye benzediğini bilmiyoruz. Bildiğim kadarıyla bir gecede bir araya getirilmişler. Sonuçlar değişti, bu yüzden bunun üzerinde durmayalım. Şüphelerle çalışmaya başladığınızda bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

IOC Başkanı Thomas Bach ise, "Kadın olarak doğdu, kadın olarak büyüdü, kadın olarak pasaportu var ve kadın olarak yarıştı" diyerek konuyu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde yapılan son 16 turu mücadelesinde, İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif karşısında 46. saniyede çekilme kararı aldı. Carini, maç sırasında burnunun kırılmasından korktuğu için çekildiğini belirtti. Bu olayın ardından, kamuoyunda Imane Khelif'in biyolojik olarak erkek olduğu iddiaları tartışmalara yol açtı.

Tartışmalar, Khelif'in "erkek olarak doğduğu ancak cinsiyet değiştirerek kadın olduğu" iddialarına odaklanarak, kadın sporcularla yarışmasının adil olup olmadığı eleştirilerini gündeme getirdi.

Khelif ile ilgili iddialar üzerine, Türkiye'nin son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finali geçmesi durumunda Imane Khelif ile karşılaşma ihtimali doğdu. Bu durum üzerine Türkiye Boks Federasyonu, Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvurarak Khelif'in organizasyondan diskalifiye edilmesini talep etti. Ancak bu başvuru reddedildi. Sürmeneli, 3 Ağustos Cumartesi günü çeyrek finalde Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı ve mağlup olarak yarışmaya veda etti.