Olmaz denileni yaptı. Şimdi 6 dönümlük arazide üretim yapıyor

Olmaz denileni yaptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde yaşayan Çetin Demir, hobi olarak başladığı organik bahçesini ziyaret eden vatandaşlara taze ahududu ve böğürtlenleri dalından toplama imkanı sundu.

Başlangıçta toprak analizleri olumsuz olsa da, Demir'in kararlılığı ve Tarım İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarının teşvikiyle bahçesi, çevre illerden bile misafir ağırlayacak kadar verimli hale geldi.

6 dönüm arazide ticari amaçlı ahududu ve böğürtlen yetiştiren Demir, başlangıçta hobi olarak başladıkları serüvenlerini başarılı bir ticaret dönüşümüne çevirdiğini ifade ediyor. Bahçesi, ziyaretçilerine kır bahçesi atmosferinde taze meyve keyfi yaşatıyor, özellikle ahududu sezonu Temmuz'un başında başlayıp yaklaşık 20-25 gün sürüyor.