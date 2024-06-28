Olmaz denilmişti inadına yaptılar. İlk hasat yapılınca herkes ekmek istiyor

Olmaz denilmişti inadına yaptılar

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk kahvesinin artık yerli üretimle Türk topraklarından temin edileceğini belirtti.

Özçelik, Gazipaşa'nın Kaledran Mahallesi'nde birkaç yıl önce deneme amaçlı dikilen kahve bitkilerinin meyve vermeye başladığını ifade etti.

YOĞUN İLGİ

Bu projenin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirten Özçelik, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün de projeye destek verdiğini söyledi. Gazipaşa çiftçisinin hızla kahve yetiştirip hasada başladığını ve bu sayede ülke ekonomisine de kazanç sağlandığını vurguladı.

Kahvenin katma değeri yüksek bir ürün olduğuna dikkat çeken Özçelik, "Artık dünya markası kahveler için uzaklara gitmemize gerek yok. Bölgemizin şartlarına uygun olarak kahve bitkimiz yetişiyor. İlçede yetiştirilen kahve bitkisinin meyveleri toplanıp hasat edilmeye başlandı" diye konuştu.

İLK BAŞTA ŞÜPHEYLE YAKLAŞILDI

Proje başladığında birçok kişi, ilçede kahve yetiştirilebileceğine inanmamıştı. Ancak kahve bitkisinin meyve vermesiyle birlikte bu şüpheler ortadan kalktı.

KAHVENİN FAYDALARI

Kahvenin sağlık üzerinde birçok faydası bulunur. İçerdiği kafein sayesinde zihinsel ve fiziksel performansı artırarak dikkat ve odaklanma yeteneğini güçlendirebilir. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerden koruyarak hastalıklara karşı direnç oluşturabilir. Bazı araştırmalar kahvenin karaciğer sağlığını desteklediğini ve karaciğer kanseri riskini azalttığını göstermektedir. Ayrıca düzenli tüketildiğinde Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabileceği bilinmektedir. Ancak kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak ve bireysel sağlık durumuna uygun miktarlarda tüketmek önemlidir.