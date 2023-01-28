28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı. “Ölmedim, kanseri yeneceğim”

Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı. “Ölmedim, kanseri yeneceğim”

Usta sanatçı Aydemir Akbaş, geçtiğimiz hafta kansere yakalandığını duyurmuştu. Akbaş, çıkan öldü haberlerine isyan etti ve sosyal medyadan bir video yayınlayarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:57
Takip Et

“Ölmedim, kanseri yeneceğim” Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı

Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı. “Ölmedim, kanseri yeneceğim”
+
Aa
-

Usta sanatçı Aydemir Akbaş, geçen hafta akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

"KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sayın Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.

"ÖLDÜ HABERLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Sanatçı, sosyal medyada, "Aydemir Akbaş yoğun bakımda" ve "Aydemir Akbaş öldü" haberine videoyla cevap vererek, açıklık getirdi.

Akbaş, "Arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olmasın diye, durumumu anlattım. Tespit edildi ama tedaviye başlanmadı. Şimdi en uygun ilaç aranıyor. Üç ihtimal varmış. Hangisi uygunsa o yapılacak. 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Sapa sağlam ayaktayım. Geçen seferde yenmiştim. Ben Arnavutluk var. İnadım inat yeneceğim. Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle bir hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
3
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
4
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
5
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
6
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿Evlilik teklifi aldığı anda sinir krizi geçirdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿ABD'de 85 araç birbirine girdi
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿Kahraman şoför 25 turistin hayatını kurtardı 
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
﻿3 yıldır açılmayan buzdolabını tertemiz yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.