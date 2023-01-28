Aydemir Akbaş son durumunu açıkladı. “Ölmedim, kanseri yeneceğim”

Usta sanatçı Aydemir Akbaş, geçen hafta akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

"KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sayın Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" diyerek Instagram'dan duyurmuştu.

"ÖLDÜ HABERLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Sanatçı, sosyal medyada, "Aydemir Akbaş yoğun bakımda" ve "Aydemir Akbaş öldü" haberine videoyla cevap vererek, açıklık getirdi.

Akbaş, "Arkadaşlar bir yanlış anlaşılma olmasın diye, durumumu anlattım. Tespit edildi ama tedaviye başlanmadı. Şimdi en uygun ilaç aranıyor. Üç ihtimal varmış. Hangisi uygunsa o yapılacak. 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Sapa sağlam ayaktayım. Geçen seferde yenmiştim. Ben Arnavutluk var. İnadım inat yeneceğim. Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle bir hassas bir durumda öldü, yoğun bakımda gibi haberlere itibar etmeyin" dedi.