Ölmemek için ormanda 2 saat yürüdü. Koltuk altından tabancayla vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'da ormanlık alanda sol koltuk altından tabanca ile vurulan adam sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda hastaneye gitmek için 2 saat yürüdü. Aşırı derecede kan kaybeden adam hastaneye kaldırıldı.

Yaralama olayı Antalya'nın Kepez ilçesinde Demirel Mahallesi 1086 sokak üzerinde dün saat 18.00'de meydana geldi. Serdar Ç.'nin yakınları polisi arayarak, akrabalarının silahla vurulduğunu öğrendiklerini, ancak kendisine ulaşamadıkları ihbarında bulundu.

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Ormanlık alanda arama yapan polis ekipleri Serdar Ç'.ye ait iz aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. Saat 20.30 sıralarında, Şehir Hastanesi'ne yakın ormanlık alanda yaralı bir kişinin olduğu ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine giden polise ekipleri yaralı kişinin Serdar Ç. olduğunu belirledi.

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Bilinci yerinde olan, ancak çok kan kaybettiği belirtilen Serdar Ç.'ye önce AFAD ekipleri müdahale etti. Ekipler ormanlık alanda 2 saat yürüyerek hastaneye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Serdar Ç.'nin, nasıl vurulduğunu kendilerine anlatmadığını söyledi.

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Sol koltuk altından tabanca ile vurulduğu öğrenilen Serdar Ç., gelen 112 ekibi tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Serdar Ç.'nin yakınları, sağlık ekiplerine “Ablam bir göreyim, iyi mi?” diyerek gözyaşı döktü.

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Polis Serdar Ç.'nin nasıl vurulduğunu ve sarp kayalıkların da bulunduğu ormanlık alanda 2 saat nasıl yürüdüğünü araştırıyor.

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