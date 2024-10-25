Olta aşkı canından etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Olta aşkı canından etti

Gaziantep'te bir şahıs, balık tutmak için gittiği baraj gölüne düşen oltasını almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Oğuzeli ilçesi Doğanpınar Baraj Gölü'nde arkadaşlarıyla balık tutmak için göle giden Ahmed El Hüseyin (32), kırılan oltasını almak için suya girdi. Bu sırada çırpınan El Hüseyin, daha sonra gözden kayboldu.

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Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye, umke, AFAD ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Baraj gölünde kaybolan evli ve 2 çocuk babası Ahmed El Hüseyin'in cansız bedeni, Adıyaman'dan gelen su altı dalgıç ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu gece saatlerinde bulundu.

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Sudan çıkarılan cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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